Подготовлен законопроект о новых возможностях использования маткапитала в Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому региональный материнский капитал могут разрешить использовать для ремонта жилья.

Проект закона подготовлен группой депутатов.

«Средства могут быть направлены на проведение как капитального, так и косметического ремонта помещений, в том числе на закупку строительных материалов (в случае проведения работ собственными силами), оплату услуг по ремонту (включая строительные материалы) жилых помещений. Полагаем, что государственная помощь по указанным направлениям будет хорошей поддержкой многодетным семьям для создания комфортных условий проживания членов семьи, а также в процессе воспитания детей», — говорится в пояснительной записке к документу.

В законопроекте речь идет только о региональном материнском капитале, который выплачивается многодетным семьям за счет республиканского бюджета.