Подготовлен законопроект о принудительном техосмотре автомобилей

Сотрудники ГИБДД смогут отправлять на принудительный техосмотр автомобили с выявленными техническими неисправностями.

Новая норма содержится в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного средства». Подготовленный МВД России документ оказался в распоряжении Autonews.ru.

Если закон примут, то он вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Внеочередной технический осмотр будет проводиться для устранения неисправностей, которые стали основанием для принятия решения о запрещении его эксплуатации.

Запрет эксплуатации предполагается применять если неисправности могут значительно повлиять на безопасность дорожного движения. Среди них:



— неисправности тормозной системы;

— неисправности рулевого управления;

— неисправности фар ближнего и дальнего света;

— неисправности сигналов торможения;

— неисправности габаритных огней;

— неисправности указателей поворота;

— неисправности механизмов фиксации бортов грузового транспорта;

— неисправности запорных устройств топливных баков;

— несоответствия установленным требованиям шин и колес;

— неисправности удерживающих систем пассивной безопасности;

— внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

Если выявленные неисправности незначительны, то запрета эксплуатации не последует. Водителя не будут строго наказывать за отсутствие медицинской аптечки, неисправность противотуманных фар и задних противотуманных огней, проблемы со стояночными и дневными ходовыми огнями, за неисправность противоугонного устройства и отсутствие опознавательных знаков таких как «Перевозка детей» и прочее.



Сотрудники ГИБДД смогут отправлять на принудительный техосмотр автомобили с выявленными техническими неисправностями. Новая норма содержится в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного средства». Подготовленный МВД России документ оказался в распоряжении Autonews.ru. В случае его принятия, новые нормы вступят в силу 1 марта 2023 года.



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https://www.autonews.ru/news/621510ec9a7947cdf967be02