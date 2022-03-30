Подготовлен законопроект о принудительном техосмотре автомобилей

Сотрудники ГИБДД смогут отправлять на принудительный техосмотр автомобили с выявленными техническими неисправностями.
Новая норма содержится в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного средства». Подготовленный МВД России документ оказался в распоряжении Autonews.ru.
Если закон примут, то он вступит в силу с 1 марта 2023 года.
Внеочередной технический осмотр будет проводиться для устранения неисправностей, которые стали основанием для принятия решения о запрещении его эксплуатации.
Запрет эксплуатации предполагается применять если неисправности могут значительно повлиять на безопасность дорожного движения. Среди них:
— неисправности тормозной системы;
— неисправности рулевого управления;
— неисправности фар ближнего и дальнего света;
— неисправности сигналов торможения;
— неисправности габаритных огней;
— неисправности указателей поворота;
— неисправности механизмов фиксации бортов грузового транспорта;
— неисправности запорных устройств топливных баков;
— несоответствия установленным требованиям шин и колес;
— неисправности удерживающих систем пассивной безопасности;
— внесения изменений в конструкцию транспортного средства.
Если выявленные неисправности незначительны, то запрета эксплуатации не последует. Водителя не будут строго наказывать за отсутствие медицинской аптечки, неисправность противотуманных фар и задних противотуманных огней, проблемы со стояночными и дневными ходовыми огнями, за неисправность противоугонного устройства и отсутствие опознавательных знаков таких как «Перевозка детей» и прочее.
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