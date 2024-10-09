Подозреваемого в грабеже разыскивают в Петрозаводске

Полиция ищет мужчину, подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, изображенного на фотографии. Он подозревается в грабеже.
Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, просят сообщить в полицию по телефону: 8-996-11-22-007.
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