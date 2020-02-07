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Подозреваемого в получении взятки замдиректора аэропорта "Петрозаводск" привезли в суд с фингалом под глазом

Новости. Криминал
10:14, 08 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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Сегодня в Петрозаводском городском суде избирают меру пресечения для задержанного по подозрению в получении взятки Игорю Волчеку, замдиректора по строительству бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск".

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, в суд Волчека привезли в наручниках.

"У него заметны повреждения на лице, в частности, гематома под глазом, - пишет корреспондент. - На лбу у него наклеен пластырь".

Заседание проходит в закрытом режиме из-за неразглашения данных следствия.

Напоминим, по данным Следкома Карелии, уголовное дело возбуждено в отношении замдиректора по строительству бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск" Игоря Волчека, подозреваемого в совершении преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере".

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексеем Кайдаловым, получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

Также в столице Карелии днем 6 февраля был задержан министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов. Как сообщил "Столице на Онего" источник в республиканском министерстве внутренних дел, высокопоставленного карельского чиновника задержали при получении части взятки в 300 тыс. рублей.

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