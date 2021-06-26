Подозреваемый в краже велосипеда в Петрозаводске вернулся на место преступления помогать в поисках

Украденный в Петрозаводске велосипед вор вернул владельцу за вознаграждение.

Об обстоятельствах дела рассказали в МВД Карелии.

С заявлением о краже в полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя жительница города. По ее словам, у сына похитили велосипед стоимостью 8 тыс. рублей. Как выяснилось, подросток приехал на нем к бабушке и ненадолго оставил в подъезде около квартиры. Когда он собрался домой, велосипеда на месте не оказалось. Вскоре к нему подошел незнакомый подросток и предложил оказать помощь за небольшое денежное вознаграждение. Получив несколько сотен рублей, он нашел велосипед.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли запись камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде. Выяснилось, что тот самый помощник причастен к преступлению. 16-летний подозреваемый признался, что шел в гости к другу, увидел на лестничной клетке чужой велосипед и решил его украсть. Он вынес велосипед во двор и поехал, но тормоза оказались неисправны. В итоге вор упал, бросил велосипед и вернулся к дому, где встретил владельца транспортного средства.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.