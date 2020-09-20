Подозреваемый в смертельном ДТП в Петрозаводске ранее был водителем маршрутки

Артем Гашков, которого подозревают в смертельном ДТП, где погибли две женщины, ранее работал водителем на маршруте №21 в Петрозаводске.

Как стало известно "Столице на Онего", подозреваемый в смертельном ДТП Артем Гашков ранее работал водителем маршрутки №21.

Руководитель ООО "Транспортная компания" Тимур Сидоренко подтвердил информацию о том, что Гашков ранее действительно работал на маршруте №21, но на данный момент уже не является их сотрудником.

"Артем Гашков уволился из нашей компании еще до пандемии коронавируса, - сообщил Тимур Спириденко. – Сейчас уже не работает на пассажирских перевозках".

Также Тимур Спириденко сказал, что очень сильно удивился, когда узнал о произошедшем с Артемом Гашковым.

"Он был хорошим работником, не пил, ничего не нарушал", - сказал Спириденко.

Напомним, 19 сентября в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм они скончались на месте.

Водитель, бросив свой автомобиль приблизительно через 700 метров от места происшествия, скрылся. По данному факту Следственное управление МВД Карелии возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ.

В ходе проведенных мероприятий личность предполагаемого водителя была установлена. Им оказался 46-летний Артем Гашков. Спустя трое суток объявленный в розыск водитель сам пришел в полицию.

В настоящий момент проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Момент страшного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".