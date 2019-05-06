Подозрительный предмет стал причиной эвакуации торгового центра в Петрозаводске

Оперативные службы сообщили, что в торговом центре "Десяточка" на Ключевой не обнаружено никаких опасностей, объект открыли для посетителей.

По имеющейся информации, причиной эвакуации в торговом объекте стало обнаружение подозрительного предмета.

Здание "Десяточки" проверено, опасных предметов в нем не обнаружено. В МЧС по Карелии сообщили "Столице на Онего", что объект безопасен, вызов был ложным.

Эвакуация в торговом комплексе произошла в понедельник вечером. Оперативные службы вывели посетителей торговых площадей из здания.