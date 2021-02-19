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Казино "накрыли" в подвале жилого дома Петрозаводска: подозревают уроженца Азии

Новости. Криминал
08:05, 20 Февраля 2021
фото: pixabay
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Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело в отношении подозреваемых в организации подпольного игорного заведения в Петрозаводске.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, подозреваемые подыскали помещение в Петрозаводске, установили там оборудование для азартных игр, обеспечили его технической поддержкой и получали постоянных доход от деятельности заведения. Подпольное казино работало с 2019 года по 2020 год.

В ходе обысков там было изъято игровое оборудование и другие вещественные доказательства.

Детали раскрыли в пресс-службе МВД Карелии. По данным полиции, к организации игорного клуба причастен 33-летний уроженец государства Центральной Азии.

Помещение казино было оборудовано в подвале одного из жилых домов города.

"Работал клуб в закрытом режиме, знал о нём ограниченный круг лиц. Доход от подпольного бизнеса, по предварительным данным, составлял более 100 тысяч рублей в месяц", - сообщили в МВД.

Полицейские задержали подозреваемого с поличным в клубе, когда там находились также администраторы и несколько посетителей.

"Преступление раскрыто благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным совместно следователями СК и сотрудниками отдел ЭБиПК УМВД России по городу Петрозаводску", - сообщили в Следкоме.

По делу проходят 4 подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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Комментарии

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Off
2021-02-20 09:25:41
А чем был занят участковый? Не замечать целый год казино...это уметь надо.
карел
2021-02-20 08:28:45
И никто из МВД не знал ? Или крышевал ??
Гость
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