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Подрядчик пообещал ускорить ремонт дороги под Петрозаводском, чтобы «пробку» не собирать

Новости. Общество
14:46, 23 Августа 2022
фото: паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

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Дорожные работы на оживленном участке трассы «Кола» в Прионежском районе Карелии планируют завершить раньше срока, сообщили в управлении автодороги «Кола».

Активную фазу строительно-монтажных работ (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки) на участке с 408-го по 422-й км автодороги Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) планируется завершить до конца августа.

Согласно проекту, сроки окончания работ — середина октября, однако, учитывая большую загруженность этого участка трассы, дорожники обещают завершить замену асфальтобетона в ближайшие дни, что позволит избежать затруднений автомобильного движения.

На время работ водителей просят быть предельно внимательными при движении по указанному участку.

Ранее в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» водители сообщали, что встали «пробке» перед Вилгой.

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