Подрядчик продолжает восстанавливать тротуары в Петрозаводске

Работы ведутся в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия, сообщили в администрации Петрозаводска.

ООО "Кондопожское ДРСУ" продолжает восстанавливать тротуары карельской столицы. В данный момент подрядчик ремонтирует набережную Гюллинга. На улицах Кирова, Дзержинского, Гоголя, Антикайнена и на проспекте Александра Невского готовят основание под устройство верхнего слоя покрытия тротуаров. В минувшие выходные дорожники асфальтировали улицу Свердлова.

Кроме того, подрядчик продолжает устранять деформации и повреждения покрытия проезжих частей в Первомайском районе.

Всего в 2020 году ООО "Кондопожское ДРСУ" отремонтирует 15 дорог и 15 тротуаров в разных районах Петрозаводска. Работы ведутся в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия. За всеми этапами ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.