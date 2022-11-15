Подрядчик зимой прокладывает трубы отопления в райцентре Карелии

Из-за ремонтных работ в который раз без тепла остались жильцы домов по улице Ленина в Суоярви, сообщили в администрации этого района Карелии.

В пятницу, 2 декабря, в 08.00 прекратилось отопление восьми жилых домов по улице Ленина в Суоярви. Это здания по адресам:

№№15, 20, 29, 27, 25, 23, 19, 21.



Как нашему изданию пояснили местные чиновники, тепло перестало поступать в дома из-за ремонтных работ. Подрядчик прокладывает новые сети.



Коммунальную услугу горожанам обещают вернуть 2 декабря к 19.00.



Напомним, 24 ноября в жилых зданиях на улице Ленина также отсутствовало отопление.



Отметим, тепло в квартирах жителей Суоярви пропадает из года в год. Подробно об этом «Столица на Онего» писала в статье «Теплотрасса с сюрпризом».