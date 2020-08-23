Подрядчика оштрафовали за опасный ремонт дорог в Карелии

Прокуратура Сортавалы выявила нарушения правил безопасности дорожного движения при ремонте дорог.
Подрядчик, занимающийся ремонтом дорог в Сортавале, изготовил схему организации дорожного движения с указанием временных дорожных знаков.
Однако в июле проверка показала, что в месте производства дорожных работ отсутствуют какие-либо предупреждающие дорожные знаки.
Фирма создала угрозу безопасности дорожного движения.
Суд оштрафовал гендиректора организации на 20 тысяч рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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