Подрядчика оштрафовали за опасный ремонт дорог в Карелии

Прокуратура Сортавалы выявила нарушения правил безопасности дорожного движения при ремонте дорог.

Подрядчик, занимающийся ремонтом дорог в Сортавале, изготовил схему организации дорожного движения с указанием временных дорожных знаков.

Однако в июле проверка показала, что в месте производства дорожных работ отсутствуют какие-либо предупреждающие дорожные знаки.



Фирма создала угрозу безопасности дорожного движения.



Суд оштрафовал гендиректора организации на 20 тысяч рублей.



Постановление суда не вступило в законную силу.