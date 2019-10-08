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Новости. Общество
07:25, 08 Октября 2019
фото: Минстрой Карелии

Котельную в поселке на севере Карелии, где люди остались без тепла, строят всем миром

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Работы осложняются тяжелыми погодными условиями, включая ураганные порывы ветра и обильные осадки, сообщили в Минстрое Карелии.

В настоящее время на объекте занято 13 человек. В помощь к монтажникам из Екатеринбурга на объекте работает бригада слесарей Кемского участка ГУП "КарелКоммунЭнерго".

После установки последней, пятой дымовой трубы к работе по ремонту здания приступила бригада строителей, которые сейчас занимаются каркасными работами, обвязкой здания. На котельную завезены все необходимые для ремонта материалы.

Запуск котельной планируется до 10 октября 2019 года.

"Чтобы не допустить увеличение платы за ЖКУ и компенсировать жителям поселка понесенные расходы за электроэнергию, за сентябрь и частично октябрь – период отсутствия отопления – плата за теплоэнергию выставляться не будет, – пообещали в Минстрое Карелии. 

Напомним, отопительный сезон в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии не начался из-за затягивания сроков строительства новой котельной.

В поселке без отопления остаются детдом, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.

Монтаж оборудования в котельной Рабочеостровска начался с 27 сентября. До этого, по словам руководства поселка, подрядчики занимались сносом старого объекта. Уже установлены четыре котла из пяти, к ним подведены трубы. 

Комитет по жизнеобеспечению направил в Рабочеостровск электроотопители.

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Комментарии

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2019-10-08 09:52:52
"Чтобы не допустить увеличение платы за ЖКУ и компенсировать жителям поселка понесенные расходы за электроэнергию, за сентябрь и частично октябрь – период отсутствия отопления – плата за теплоэнергию выставляться не будет, – пообещали в Минстрое Карелии. Это что за странная компенсация ? Нет услуги отопления - итак не должны выставлять к оплате за непредоставленную услугу в период ее отсутствия. В чем компенсация - то?
Вася
2019-10-08 09:50:17
"Сегодня у нашего лидера день рождения! Мы гордимся им, своими словами и действиями он показывает примером для многих. Поэтому мы выбрали одну из цитат президента: "Если я все-таки решаю что-то сделать, то либо довожу дело до конца, либо, в крайнем случае, довожу это дело до максимума".
ники
2019-10-08 09:21:16
Позор минстрою ! Опять морозят людей , на дворе дубак , а тепла нет .
джанго освобожденный
2019-10-08 07:49:48
Может хватит фигню за Минстроем переписывать? Сроки строительства сорвал не подрядчик, а заказчик
Гость
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