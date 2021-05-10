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Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу

Новости. Происшествия
15:54, 10 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Случайные прохожие обнаружили тело 15-летнего Игната в лесном массиве рядом с торговым центром, где они играл на гармошке.

Страшную находку обнаружили в Петрозаводске вечером 8 мая. В лесу за автосалоном, располагающимся неподалеку от торгового центра «Лотос Плаза», прохожие наткнулись на тело подростка, которого ищут с 28 января. Мальчик как будто спал. Об этом «Столице на Онего» рассказала тетя Игната.

«Нам 9 мая сообщили о том, что нашли Игната. Он был в спящем положении. Следов насильственной смерти не обнаружено. При ребенке был телефон, но гармошки, на которой он играл у торгового центра, рядом не оказалось. Как Игнат оказался в лесу? Он боится темноты, сам бы в ночь не пошел в лес. Вечером домой на СКЗ возвращался на такси», - поделилась Рада, тетя мальчика, которая сегодня была в Следкоме.

Напомним, Следком Карелии после исчезновения подростка возбудил уголовное дело по статье "убийство".

По версии следствия, около 15 часов 28 января 2021 года несовершеннолетний ушел из дома в Петрозаводске. Он выходил на связь, его местонахождение было неизвестно. Проведенные поисковые мероприятия положительного результата не принесли.

Игнат рос во многодетной семье. У него шесть братьев и сестер. Его мама сейчас ждет рождения восьмого ребенка. Средств на похороны сына, которому 4 апреля исполнилось 15 лет, у семьи нет.

«Причина смерти ребенка неизвестна. Следователь сказал, что вскоре будет сделано вскрытие.  Но нужно думать о похоронах. Сестра на последнем сроке беременности. Очень тяжелое положение», - сказала тетя Игната.

Семья подростка просит помощи в организации похорон ребенка. Кто готов поддержать многодетную семью,  звоните по телефону: 8953 546 03 10.

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