После исчезновения подростка Следком Карелии возбудил уголовное дело по статье "убийство"

Четырнадцатилетний Игнат Череповецкий пропал 28 января, его ищут уже три недели и не могут найти – возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летнего Череповецкого Игната Николаевича по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, около 15 часов 28 января 2021 года несовершеннолетний ушел из дома в городе Петрозаводске. До настоящего времени подросток домой не вернулся и не выходит на связь, его местонахождение не известно. Проведенные поисковые мероприятия положительного результата не принесли.

Приметы Череповецкого Игната Николаевича: на вид 14 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения; был одет: пуховик черного цвета средней длины с капюшоном, вязаная шапка темно-синего цвета, джинсы серого цвета, толстовка синего цвета, сапоги резиновые черного цвета. Может находиться в общественных местах и играть на гармони.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, просьба сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефону 592-590; либо по телефонам: 73-91-54, 02.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске исчез подросток: он может играть на гармони в торговом центре .