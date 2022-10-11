Подростка в Карелии осудили на 4 года за продажу наркотиков

В Сегеже 18-летний местный житель попался на продаже наркотиков, и бы осужден, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, в марте 2021 года 19-летний житель Сегежи, являясь на тот момент несовершеннолетним, продал наркотики.

Противоправные действия подсудимого пресекли сотрудники наркоотдела МВД по Сегежскому району, которые изъяли из незаконного оборота запрещенное вещество.

Приговором Сегежского городского суда юному наркоторговцу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.