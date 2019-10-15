Подростки украли книги из павильона в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Кемского района поступило заявление от директора одного из магазинов, сообщили в МВД Карелии.
Утром женщина шла на работу и увидела, что защитные жалюзи на маленьком торговом павильоне повреждены, а стеклянная витрина разбита.
Полицейские установили, что неизвестные в ночное время отогнули роллеты и куском тротуарной плитки разбили стекло, а после этого проникли внутрь и похитили более 25 тысяч рублей – зарплату двух работников, несколько книг и журнал "Домашний адвокат".
К краже оказались причастны двое несовершеннолетних.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.10.2019, 13:00
12.10.2019, 15:16
10.10.2019, 00:18
08.10.2019, 14:37
Аналитика
14.10.2019 17:06
Обществоведение
Конституционный суд Карелии приступил к рассмотрению дела об индексации выплат ветеранам труда.
10.10.2019 00:18
09.10.2019 16:57
Чтиво
10.10.2019 11:06
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
11.10.2019 12:30
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии