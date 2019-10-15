Подростки украли книги из павильона в Карелии

В полицию Кемского района поступило заявление от директора одного из магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Утром женщина шла на работу и увидела, что защитные жалюзи на маленьком торговом павильоне повреждены, а стеклянная витрина разбита.



Полицейские установили, что неизвестные в ночное время отогнули роллеты и куском тротуарной плитки разбили стекло, а после этого проникли внутрь и похитили более 25 тысяч рублей – зарплату двух работников, несколько книг и журнал "Домашний адвокат".

К краже оказались причастны двое несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело.