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Подросток без прав катался ночью по райцентру Карелии

Новости. Общество
16:48, 28 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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В Питкяранте автоинспекторы поймали 17-летнего водителя, гонявшего по городу на незарегистрированном автомобиле.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 27 апреля в 1:25 в Питкяранте был отстранен от управления незарегистрированным автомобилем «ВАЗ» 17-летний водитель, который не имеет водительских прав.

Административные материалы на нарушителя будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних. Подростку штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В этом году автоинспекторам попались уже 19 подростков (в возрасте 16-18 лет), которые сели за руль без прав.

«Летом количество подобных нарушений увеличивается. Обращаем внимание, что в соответствии с административным кодексом, граждане, достигшие 16 лет, подлежат ответственности», — напомнили в Госавтоинспекции, где просят родителей контролировать детей, исключив возможность доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов.

Пройти обучение на право управления автомобилем можно с 17 лет, а водительское удостоверение получить в 18.

Ранее восемнадцатилетний водитель сбил пешехода в городе бумажников в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-28 17:16:53
Питкярантским мамочкам некогда своими оболтусами заниматься, они протесты на сугробах рисуют.
Гость
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