Подросток без прав катался ночью по райцентру Карелии

В Питкяранте автоинспекторы поймали 17-летнего водителя, гонявшего по городу на незарегистрированном автомобиле.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 27 апреля в 1:25 в Питкяранте был отстранен от управления незарегистрированным автомобилем «ВАЗ» 17-летний водитель, который не имеет водительских прав.

Административные материалы на нарушителя будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних. Подростку штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В этом году автоинспекторам попались уже 19 подростков (в возрасте 16-18 лет), которые сели за руль без прав.

«Летом количество подобных нарушений увеличивается. Обращаем внимание, что в соответствии с административным кодексом, граждане, достигшие 16 лет, подлежат ответственности», — напомнили в Госавтоинспекции, где просят родителей контролировать детей, исключив возможность доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов.

Пройти обучение на право управления автомобилем можно с 17 лет, а водительское удостоверение получить в 18.

Ранее восемнадцатилетний водитель сбил пешехода в городе бумажников в Карелии.