Подросток из Карелии, получивший травмы на железной дороге, доставлен в ожоговый центр

Подросток из Карелии с тяжелыми ожогами доставлен в Нижний Новгород, сообщили в медицинском информационном агентстве "Стационар-пресс".

Так, 16-летний житель Петрозаводска получил удар электрическим током и ожоги 16 ноября, забравшись на железнодорожный вагон.

В четверг, 18 ноября, спецбортом МЧС России при участии Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" подросток был доставлен в ожоговый центр университетской клиники ПИМУ. Из нижегородского аэропорта пострадавшего сопровождала бригада центра медицины катастроф.

Молодой человек получил 65% ожогов тела после контакта с вольтовой дугой, а также ушибленные раны в области голова в результате падения с вагона. Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее сообщалось, что в Кондопоге 16-летний подросток получил поражение электрическим током при попытке перелезть через железнодорожный вагон грузового состава. С травмами подросток был госпитализирован.