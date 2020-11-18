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Подросток из Карелии, получивший травмы на железной дороге, доставлен в ожоговый центр

Новости. Происшествия
11:45, 19 Ноября 2020
фото: © МЧС по Республике Карелия
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Подросток из Карелии с тяжелыми ожогами доставлен в Нижний Новгород, сообщили в медицинском информационном агентстве "Стационар-пресс".

Так, 16-летний житель Петрозаводска получил удар электрическим током и ожоги 16 ноября, забравшись на железнодорожный вагон.

В четверг, 18 ноября, спецбортом МЧС России при участии Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" подросток был доставлен в ожоговый центр университетской клиники ПИМУ. Из нижегородского аэропорта пострадавшего сопровождала бригада центра медицины катастроф.

Молодой человек получил 65% ожогов тела после контакта с вольтовой дугой, а также ушибленные раны в области голова в результате падения с вагона. Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее сообщалось, что в Кондопоге 16-летний подросток получил поражение электрическим током при попытке перелезть через железнодорожный вагон грузового состава. С травмами подросток был госпитализирован.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-19 13:14:58
По психологии не отличается от парня, который поджёг церковь. И его зачем-то посадили в психушку. :)
Гость
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