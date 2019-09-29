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Новости. Происшествия
12:39, 29 Сентября 2019
фото: ГИБДД Карелии

Подросток на мопеде насмерть сбил мужчину в Петрозаводске

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ДТП произошло 28 сентября на Ялгубском шоссе у дома № 34, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 22.25 15-летний водитель мопеда Lifan без прав сбил 40-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении при наличии обочины.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП по прибытии скорой медицинской помощи. 



Транспортное средство получило механические повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарии

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однозначно
2019-09-29 13:16:43
Раньше в том краю жило много цыган. Ихние личинки очень любили гонять на ворованных мотоциклах.
кир
2019-09-29 12:49:18
Там темно, дорога не освещена, деревня. И живут по-понятиям тамошние людишки.
Гость
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