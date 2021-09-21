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Подросток на мотоцикле врезался в автомобиль на трассе в Карелии

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10:56, 22 Сентября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В Пудоже 13-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой.

По данным Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 21 сентября, в 18:00 произошло ДТП на 439 км федеральной автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск» в Пудоже. 13-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «BSE 125», не имея права управления транспортным средством, при выезде со второстепенной дороги, в нарушение требования дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», столкнулся с автомобилем Renault Sandero.  Иномарка двигалась по главной дороге.

После ДТП несовершеннолетнему водителю была оказана медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее юный мотоциклист насмерть разбился в Карелии.

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