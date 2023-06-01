Подросток на самокате сбил пенсионерку в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В ГИБДД Петрозаводска сообщили об аварии с участием электросамоката.
Инцидент произошел 2 июня в 11.26 в районе дома № 12 по проспекту Ленина. По информации Госавтоинспекции карельской столицы, 14-летний подросток, управляя электросамокатом на тротуаре, сбил 59-летнюю женщину.
В результате пенсионерка была травмирована, женщине назначили амбулаторное лечение.
Момент инцидента зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».
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