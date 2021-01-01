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Подросток пойдет под суд за то, что обчистил дом в поселке Карелии

Новости. Криминал
09:30, 02 Января 2021
фото: ©Светлана Попова для Столицы на Онего
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Юному домушнику грозит до 6 лет лишения свободы за кражу имущества в поселке Нюхча Беломорского района Карелии.

В Беломорске завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище, сообщили в Следкоме Карелии.  

По версии следствия, в августе прошлого года подросток в Нюхче проник в чужой дом и похитил оттуда имущества на 3,6 тысяч рублей. Похищенные вещи позднее были найдены и возвращены владельцу.  

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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