Подросток пострадал в дорожной аварии в Петрозаводске

На Первомайском проспекте 14-летняя девочка получила травмы при столкновении автомобилей, сообщает УГИБДД по Карелии.

По информации ведомства, 35-летний водитель Toyota Corolla при выезде с прилегающей территории на Первомайский проспект не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan.

В ДТП ушибы получила 14-летняя пассажирка Renault, назначено амбулаторное лечение.