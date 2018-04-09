Подросток, пропавший в Петрозаводске 8 апреля, найден

МВД Карелии сообщило, что пропавший 8 апреля в Петрозаводске мальчик 2003 года рождения найден.

Полиция Петрозаводска разыскивает Ивана Д. 2003 года рождения.

Сегодня, 9 апреля, МВД Карелии сообщило, что 8 апреля около 11 часов мальчик ушел из дома по улице Тенистой и не вернулся.

На данный момент подросток найден. Он жив и здоров, сообщили в полиции.