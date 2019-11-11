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Новости. Происшествия
06:40, 11 Ноября 2019

Подросток с собакой попал под машину в Петрозаводске (ВИДЕО)

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На Лесном проспекте автомобиль совершил наезд на подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Собака убежала.

Как сообщается в паблике "ДТП Птерозаводска и Карелии", в минувшее воскресенье, 10 ноября, в 22.11 на Лесном проспекте автомобиль сбил 16-летнего подростка, который с собакой переходил дорогу по пешеходному переходу.

От удара подростка отбросило на несколько метров вперед, собака сорвалась с поводка и убежала.

В паблике автор сообщения просит помочь найти собаку.

"Уважаемые автолюбители! Полчаса назад сбили подростка на пешеходнике на Лесном проспекте. Собака убежала, черный молодой кане корсо с поводком. Может, кто увидит. Будем благодарны любой информации!", - написала женщина.

В комментариях под сообщением эта же женщина рассказала, что, несмотря на удар, подросток не пострадал. Единственной проблемой стала убежавшая собака.

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