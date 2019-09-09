Подросток украл аккумулятор из гаража в Карелии

Несовершеннолетний житель Лоухского района уже не первый раз попался на краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района обратился с заявлением о краже местный житель. В дневное время в его гараж проник неизвестный и похитил оттуда аккумулятор.

Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили, что к краже причастен несовершеннолетний житель поселка. Ранее подросток уже совершал подобные преступления. Подозреваемый пояснил, что планировал сбыть похищенное, но не успел.

Возбуждено уголовное дело.