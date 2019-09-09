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Новости. Криминал
18:00, 09 Сентября 2019
фото: © drive2/acsy

Подросток украл аккумулятор из гаража в Карелии

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Несовершеннолетний житель Лоухского района уже не первый раз попался на краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района обратился с заявлением о краже местный житель. В дневное время в его гараж проник неизвестный и похитил оттуда аккумулятор.

Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили, что к краже причастен несовершеннолетний житель поселка. Ранее подросток уже совершал подобные преступления. Подозреваемый пояснил, что планировал сбыть похищенное, но не успел.

Возбуждено уголовное дело. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-09 18:07:23
Не в мурманскую же область он неоднократно ездил сбывать похищенное имущество. Сами воруют, сами ворованное покупают. Это ихняя жизнь. Не надо отвлекать полицию по пустякам.
Гость
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