Подросток украл аккумулятор из гаража в Карелии

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Несовершеннолетний житель Лоухского района уже не первый раз попался на краже, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Лоухского района обратился с заявлением о краже местный житель. В дневное время в его гараж проник неизвестный и похитил оттуда аккумулятор.
Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили, что к краже причастен несовершеннолетний житель поселка. Ранее подросток уже совершал подобные преступления. Подозреваемый пояснил, что планировал сбыть похищенное, но не успел.
Возбуждено уголовное дело.
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