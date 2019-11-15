Подросток украл у пожилого жителя Карелии скутер

В полицию Прионежского района обратился 63-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

У пенсионера украли скутер, когда он ушел с канистрой к ближайшей автозаправочной станции. Мужчина сильно расстроился, так как скутер был его единственным средством передвижения.

Через некоторое время в другом населенном пункте сотрудники полиции заметили брошенный на обочине скутер. Полицейские осмотрели его и нашли рабочую тетрадку по математике.

Оперативники разыскали владельца тетради – несовершеннолетнего студента колледжа. Молодой человек погрузил чужой скутер в багажник и увез. В один из дней злоумышленник отправился на скутере к месту учебы, но испугался полиции и бросил транспорт.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток, приехавший в Петрозаводск за знаниями, попал под уголовную статью.