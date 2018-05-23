Подросток умер на даче в Карелии

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В Кондопожском районе проводится доследственная проверка по факту смерти 16-летнего подростка, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 23 мая несовершеннолетний скончался на даче в Кондоподжском районе. О происшествии родственники сообщили в правоохранительные органы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, для определения причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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