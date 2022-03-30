Подросток в Карелии обокрал зазевавшегося собутыльника на 44 тысячи рублей

Несовершеннолетний житель Медвежьегорска был осужден по статье «Кража», сообщили в Следкоме республики.

В Медвежьегорске завершился суд над несовершеннолетним местным жителем, обвиняемым в краже.

Как установило следствие, в ноябре 2021 года подсудимый и потерпевший выпивали в одной компании. В какой-то момент подросток незаметно вытащил из кармана одежды собутыльника 44 тысячи рублей.

Суд признал доказательства, собранные медвежьегорскими следователями, достаточными для вынесения приговора. Подросток был приговорен к 100 часам обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.