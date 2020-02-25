Подросток в Петрозаводске перегрыз антикражное устройство

В полицию обратилась 40-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина хранила свой велосипед в подъезде. А утром 20 февраля не обнаружила его на привычном месте. Ущерб составил около 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего подозреваемого. Юноша через окно заметил велосипед. Зайдя в подъезд, он перекусил антикражный замок и похитил чужое имущество.

Вернувшись в общежитие, злоумышленник продал велосипед соседу за полторы тысячи рублей, а деньги потратил на алкоголь и закуску.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин случайно задержал мужчину, который пытался украсть его велосипед.