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Подросток в Петрозаводске перегрыз антикражное устройство

Новости. Криминал
16:31, 25 Февраля 2020
фото: © pxhere.com
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В полицию обратилась 40-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина хранила свой велосипед в подъезде. А утром 20 февраля не обнаружила его на привычном месте. Ущерб составил около 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего подозреваемого. Юноша через окно заметил велосипед. Зайдя в подъезд, он перекусил антикражный замок и похитил чужое имущество.

Вернувшись в общежитие, злоумышленник продал велосипед соседу за полторы тысячи рублей, а деньги потратил на алкоголь и закуску.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин случайно задержал мужчину, который пытался украсть его велосипед.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-25 17:00:41
Почему личное имущество наши людишки держат в местах общего пользования? А воришку один раз выпороть, чтобы сидеть не мог и забить в воровскую базу, предупредив, что второго случая у него не будет.
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