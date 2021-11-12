Подсчитано, как выросли цены на подержанные автомобили с начала года

Подержанные автомобили в России с января по ноябрь нынешнего года подорожали в среднем на 34%.

Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

В ноябре средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России достигла 922 тыс. рублей. В январе этот показатель находился на уровне 688 тыс. рублей, то есть с начала года рост средней цены составил 234 тысячи, или 34%.

За последний осенний месяц подержанные машины стали дороже в среднем на 49 тысяч, или примерно на 6%.