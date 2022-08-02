Подсчитано, на сколько подорожали квартиры в Карелии за последние 3 месяца: цифры шокируют

Цены на жилье в новостройках в Карелии во II квартале выросли на 11%, а на вторичном рынке – на 1,5% по сравнению с I кварталом 2022 года.

Об этом сообщает Карелиястат.

Больше всего подорожали квартиры «улучшенного качества». В новостройках цены на такое жилье выросли на 15,2%, а на вторичном рынке - на 4,5%.

Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке достигла 98923 рублей, на вторичном – 77906 рублей.

По стоимости квартир в новостройках Карелия заняла третье место среди регионов Северо-Запада. Выше только Санкт-Петербург и Ленинградская область.