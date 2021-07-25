Подсчитано, на сколько подорожали новые автомобили в Карелии в 2021 году

Средняя стоимость новых автомобилей отечественных марок в Карелии выросла с начала года на 7,6%, а иностранных — на 8,3%.

Это следует из результатов мониторинга потребительских цен, которые еженедельно проводит Карелиястат.

Отечественные бренды подорожали почти на 50 тыс. рублей. В конце июля средняя цена на автомобиль составила 697,1 тыс. рублей. Стоимость иномарок с начала года выросла, в среднем, на 100 тыс. рублей и достигла 1,3 млн. рублей. Рост цен на автомобили опережает инфляцию, которая с начала 2021 года составила 4,3%. О причинах подорожания читайте в интернет-газете «Вести Карелии».