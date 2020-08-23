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Подсчитано, на сколько снизились цены на авиарейсы по России

Новости. Общество
15:48, 23 Августа 2020
фото: pixabay
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Крупные авиакомпании снизили стоимость билетов на авиарейсы в города России на сентябрь-октябрь.

Как сообщают "Ведомости", например, S7 Airlines вдвое снизила цену перелета из Москвы в Уфу, на 40% упали цены на перелеты в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск, на 25-35% — в Самару, Казань, Екатеринбург и Красноярск.

Не упали цены только на перелеты в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

"Аэрофлот" также снизил цены на сентябрь—октябрь. Рейсы в Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар подешевели примерно на 40% по сравнению с началом лета, в Самару, Пермь и Иркутск — на 30%, в Омск, Казань, Минеральные Воды и Красноярск — примерно на 20%, в Санкт-Петербург и Сочи — примерно на 15%.

О причнах снижения цен читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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