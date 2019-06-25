Подсудимый мастер единоборств напал на журналиста в здании суда Петрозаводска

В Петрозаводске титулованный спортсмен напал на журналиста, заместителя главного редактора газеты "Карельская Губернiя" Илону Радкевич прямо в здании городского суда.

Сегодня в Петрозаводском городском суде начали рассматривать по существу уголовное дело в отношении спортсмена Джахангира Кадашева.

По данным следствия, в августе прошлого года профессиональный боец вместе со своими друзьями жестоко избил молодого человека, сделавшего замечание шумной компании.

Согласно обвинительному заключению, далее подсудимый с друзьями разбомбил автомобиль потерпевшего.

А когда приехали сотрудники Нацгвардии, мастер спорта по карате и самбо "неоднократно в неприличной и нецензурной форме" выругался на стражей порядка, заработав себе в обвинение еще одну уголовную статью.

В прошлом году участники драки были арестованы судом на 60 дней.

Журналист "Карельской Губернiи" Илона Радкевич рассказала, как все произошло.

"(Кадашев) шел спокойно со своим адвокатом по коридору, ничего не говорил, закрывал лицо, чтобы его не фотографировали. Я стояла с адвокатами других подсудимых, а когда поравнялся со мной, резко повернулся и с силой выхватил телефон. Так как телефон в этот момент использовался в качестве фотоаппарата и находился на уровне лица, во время происходящего мне попало по лицу", - уточнила журналистка.

Радкевич намерена обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, Конфликт петрозаводчанина и спортсменов произошел вечером 25 августа во дворе одного из домов на улице Варламова. Мужчина был избит. Агрессоры также повредили автомобиль Audi, принадлежащий жертве. Ремонт машины обойдется в 400 тысяч рублей. Кроме того, приехавшие на место происшествия полицейские услышали в свой адрес оскорбления.

Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям: "Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", "Оскорбление представителя власти". Максимальное наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее "Столица на Онего" уже публиковала кадры задержания спортсмена Джахангира Кадашева, снятые зимой 2015 года. В январе 2016 года Кадашев и его подельник получили условные сроки за вымогательство.