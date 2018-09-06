ВИДЕО: Опубликованы кадры задержания спортсменов, избивших человека и разбивших его авто в Петрозаводске

В Карелии полиция опубликовала оперативные кадры задержания группы спортсменов, устроивших жестокое избиение мужчины в одном из дворов Петрозаводска.

В Петрозаводске задержаны мужчины, которых подозревают в избиении петрозаводчанина, нанесении повреждений его автомобилю и оскорблении полицейских. Пострадавший получил травмы, его автомобиль нуждается в дорогостоящем ремонте.

Как сообщает телеканал "ГТРК Карелия", одним из предполагаемых участников избиения является титулованный спортсмен Джахангир Кадашев. Он был задержан бойцами СОБРа в спортивном клубе "Arena" в Петрозаводске. По одной из версий, именно он избивал пострадавшего.

Стало известно, что на момент совершения нападения у мастера спорта по карате и самбо Кадашева была непогашенная условная судимость за вымогательство.

Также в Петрозаводске были задержаны и двое его товарищей, тоже участвовавших в конфликте, в результате которого пострадал человек и была повреждена его машина.

Конфликт петрозаводчанина и спортсменов произошел вечером 25 августа во дворе одного из домов на улице Варламова. Мужчина был избит. Агрессоры также повредили автомобиль "Audi", принадлежащий жертве. Ремонт машины обойдется в 400 тысяч рублей. Кроме того, приехавшие на место происшествия полицейские услышали в свой адрес оскорбления.

ЧП зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям: "Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", "Оскорбление представителя власти". Максимальное наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее "Столица на Онего" уже публиковала кадры задержания спортсмена Джахангира Кадашева, снятые зимой 2015 года. В январе 2016 года Кадашев и его подельник получили условные сроки за вымогательство.