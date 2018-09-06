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Новости. Криминал
06:40, 06 Сентября 2018

ВИДЕО: Опубликованы кадры задержания спортсменов, избивших человека и разбивших его авто в Петрозаводске

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В Карелии полиция опубликовала оперативные кадры задержания группы спортсменов, устроивших жестокое избиение мужчины в одном из дворов Петрозаводска.

В Петрозаводске задержаны мужчины, которых подозревают в избиении петрозаводчанина, нанесении повреждений его автомобилю и оскорблении полицейских. Пострадавший получил травмы, его автомобиль нуждается в дорогостоящем ремонте.

Как сообщает телеканал "ГТРК Карелия", одним из предполагаемых участников избиения является титулованный спортсмен Джахангир Кадашев. Он был задержан бойцами СОБРа в спортивном клубе "Arena" в Петрозаводске. По одной из версий, именно он избивал пострадавшего.

Стало известно, что на момент совершения нападения у мастера спорта по карате и самбо Кадашева была непогашенная условная судимость за вымогательство.

Также в Петрозаводске были задержаны и двое его товарищей, тоже участвовавших в конфликте, в результате которого пострадал человек и была повреждена его машина.

Конфликт петрозаводчанина и спортсменов произошел вечером 25 августа во дворе одного из домов на улице Варламова. Мужчина был избит. Агрессоры также повредили автомобиль "Audi", принадлежащий жертве.  Ремонт машины обойдется в 400 тысяч рублей. Кроме того, приехавшие на место происшествия полицейские услышали в свой адрес оскорбления. 

ЧП зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк". 

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям: "Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", "Оскорбление представителя власти". Максимальное наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее "Столица на Онего" уже публиковала кадры задержания спортсмена Джахангира Кадашева, снятые зимой 2015 года. В январе 2016 года Кадашев и его подельник получили условные сроки за вымогательство.

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Комментарии

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Дарина
2018-09-06 10:45:45
Вот уроды,всю страну загадили....
кир
2018-09-06 10:43:07
Понаехали пассионарии.
однозначно
2018-09-06 10:05:00
Серж прав. Карелия устала от этих
Серж
2018-09-06 09:53:31
Вторая Кондопога что ли назревает .
ppppp
2018-09-06 09:04:12
Опять все тот-же дом № 37 по ул. Варламова ... где Максимихин-Ермолаев.
Гость
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