Подсветку на стеле воинской славы Петрозаводска восстановят к весне, пообещали власти

На городской планерке в мэрии рассказали, когда восстановят освещение на стеле воинской славы у площади Кирова в Петрозаводске.

В понедельник на очередной городской планерки был поднят вопрос о том, что в течение долгого времени отсутствии подсветка на стеле воинской славы.

«Подрядная организация готова в рамках гарантийных обязательств выполнить работы по устранению неполадок. Там после обследования выяснилось, что неполадки в кабельной линии, которая проходит под землей. Из-за того, что в зимний период земляные работы не проводятся, подрядная организация выполнит работы по устранению своих недочетов, как только позволят погодные условия. Планируем, что к весне все будет восстановлено», — заявила замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Ранее сообщалась, что стела воинской славы в Петрозаводске погрузилась во мрак, и никому нет до этого дела.