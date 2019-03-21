07:15, 21 Марта 2019
Подтопленные улицы Петрозаводска будут освобождать от воды круглосуточно, заявляет мэрия
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В Петрозаводске продолжаются мероприятия по пропуску паводковых вод, работы переведены в круглосуточный режим, сообщает администрация города.
"Бригады отдела по обслуживанию сети ливневой канализации переведены круглосуточный график дежурства", - говорится в сообщении.
В среду работники очищали от воды участки на улицах Шотмана, Антикайнена, Карельском и Первомайском проспектах, Соломенском шоссе.
Информацию о неисправностях ливневой канализации можно сообщать по круглосуточным телефонам: диспетчера Службы заказчика 8 963 744 02 55 и ЕДДС – 051.
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