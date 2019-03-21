Подтопленные улицы Петрозаводска будут освобождать от воды круглосуточно, заявляет мэрия

В Петрозаводске продолжаются мероприятия по пропуску паводковых вод, работы переведены в круглосуточный режим, сообщает администрация города.

"Бригады отдела по обслуживанию сети ливневой канализации переведены круглосуточный график дежурства", - говорится в сообщении.

В среду работники очищали от воды участки на улицах Шотмана, Антикайнена, Карельском и Первомайском проспектах, Соломенском шоссе.

Информацию о неисправностях ливневой канализации можно сообщать по круглосуточным телефонам: диспетчера Службы заказчика 8 963 744 02 55 и ЕДДС – 051.