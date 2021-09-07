Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции в Карелии

Транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования на железной дороге в Сортавале.

В минувший вторник, 7 сентября, на железнодорожной станции Сортавала скорый поезд сообщением «Санкт-Петербург – Сортавала» сбил 61-летнего мужчину. На место происшествия выезжали сотрудники линейного пункта полиции на станции Сортавала, сообщили введомстве.

Установлено, что пострадавший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По внешним признакам 61-летний житель Сортавалы находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время транспортными полицейскими Карелии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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