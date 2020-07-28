Поездка по убитой дороге жителя Петрозаводска на дачу чуть не закончилась трагедией (ФОТО)

Из-за плохой дороги к дачному поселку под Петрозаводском в автомобиле сработали подушки безопасности.

В паблике ДТП ПТЗ выложили фото с последствиями поездки в Пиньгубу.

"По дороге в Пиньгубу сработали подушки безопасности, из-за плохой дороги. Будьте осторожнее на дорогах!" – пишет пострадавший водитель, который находился за рулем кроссовера.





Мужчина утверждает, что двигался со скоростью 40 км/ч, никто и никуда не гнал.

"Дорога – ужас, купила дачу в прошлом году, убила машину этой дорогой. Какой ямочный ремонт, залатали месяц назад, хватило на неделю. Вчера ехала, снова ковыряются, залатают через одну", – пишет одна из подписчиц в группе.





Напомним, в минувший понедельник 72-летний водитель подшофе улетел в кювет на автодороге "Заозерье-Пиньгуба".