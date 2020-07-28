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Поездка по убитой дороге жителя Петрозаводска на дачу чуть не закончилась трагедией (ФОТО)

Новости. Общество
16:00, 28 Июля 2020
фото: © Николай Зуев/паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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Из-за плохой дороги к дачному поселку под Петрозаводском в автомобиле сработали подушки безопасности.

В паблике ДТП ПТЗ выложили фото с последствиями поездки в Пиньгубу.

"По дороге в Пиньгубу сработали подушки безопасности, из-за плохой дороги. Будьте осторожнее на дорогах!" – пишет пострадавший водитель, который находился за рулем кроссовера.

Мужчина утверждает, что двигался со скоростью 40 км/ч, никто и никуда не гнал.

"Дорога – ужас, купила дачу в прошлом году, убила машину этой дорогой. Какой ямочный ремонт, залатали месяц назад, хватило на неделю. Вчера ехала, снова ковыряются, залатают через одну", – пишет одна из подписчиц в группе.

Напомним, в минувший понедельник 72-летний водитель подшофе улетел в кювет на автодороге "Заозерье-Пиньгуба".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-07-28 18:50:34
А вот с хрена ли хотелки дачников должны беспокоить добросовестных налогоплательщиков? Открою одну маленькую тайну : в 1982 году дороги в Пиньгубу вообще не было. Была колея. Трудолюбивые дачники эпохи застоя своими руками сделали из нее дорогу. А теперь всякая манерная шелупонь чего то требует.
Totalarch
2020-07-28 19:13:20
Театральный критик, в распиаренную Ялгору тоже надо ехать по этой дороге. Как же туристическая привлекательность?!
gaudealis
2020-07-28 17:31:08
Уважаемая редакция!
Добавьте, пожалуйста, на форум новую функцию — "Не показывать комментарии кира, нового и однозначно".
Уверен, что многие посетителя сайта это оценят!
Невозможно читать форум. Он стал похож на помойку. Из-за этого я в последний год сюда почти не захожу.
Totalarch
2020-07-28 19:11:58
gaudealis, дождемся суда. Может после этого писать перестанет.
Элла
2020-07-28 18:38:36
gaudealis,
Поддерживаю,но это вряд ли получится, если человек и..от, простите, то это надолго, будут под другими именами гадить....
кир
2020-07-28 19:02:02
Элла, лично у меня одно имя. Пишу только от себя, согласно моим ценностям. Как вы можете поддерживать кляузника, не зная предыстории?
кир
2020-07-28 18:22:03
gaudealis, Не заходи и далее. От тебя либеральным смрадом несет. Чище воздух станет и дышать мы будем полной грудью в свободной стране. :)
Изя
2020-07-28 18:14:43
gaudealis, кого ж тогда читать будем , меня что ли????)))Пусть остаются ))) :)
Горожанин
2020-07-28 16:57:19
От Деревянного до Деревянки - тихий ужас! Асфальт сплошь состоит из ям, присыпанных грунтом. 30 лет дорога не ремонтировалась ...
zanoza
2020-07-28 16:34:25
Дороги у нас ещё те, и этот так называемый "ямочный ремонт" не способствует их улучшению. Только полная замена дорождного полотна может решить проблему и то только в том случае,если будет соблюдена технология.
кир
2020-07-28 16:03:14
Не все люди могут быть водителями. А этот врет.
Гость
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