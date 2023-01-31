Погоня за пьяным лихачом в Петрозаводске попала на видеорегистратор (ВИДЕО)

Пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Подробности погони сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска. Накануне ночью на перевалке инспекторы обратили внимание на неадекватные маневры автомобиля Opel. Его водитель на требование об остановке прибавил скорости и начал уходить по улицам города от полицейской машины.

Остановили нарушителя на Шуйском шоссе. Вскоре сотрудники ДПС выяснили личность водителя — мужчины 1986 года рождения, лишенного водительских прав, зато явно пьяного, что подтвердило дальнейшее освидетельствование.

По дороге водитель успел несколько раз нарушить ПДД, не считая опьянения, езды без прав и игнорирования требования остановиться, так что в отношении него были составлены несколько административных материалов.

Авто поместили на специализированную стоянку, а молодого человека — в камеру для административно задержанных. Там он и будет ожидать суда.