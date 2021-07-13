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Пограничники из Карелии задержали мужчину с партией галлюциногенных грибов

Новости. Происшествия
09:24, 14 Июля 2021
фото: © REUTERS/Vasily Fedosenko

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия выявили жителя Мурманска, незаконно перевозившего через государственную границу страны растения, содержащие психотропные вещества.

В МАПП «Борисоглебск» у 32-летнего жителя Мурманска при пересечении российско-норвежской границы были обнаружены галлюциногенные грибы, содержащие психотропное вещество — псилоцин. Об этом информирует пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия.

Со слов задержанного, данные растения он использовал для личного употребления.

Сообщается, что 14 июля вступил в силу приговор Печенгского районного суда Мурманской области в отношении мужчины.  Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу РФ растений, содержащих психотропные вещества). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 2 года.

Судом было учтено признание вины лицом, совершившим преступление, раскаяние в указанном преступном деянии, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Ранее сообщалось, что снаряды и мины времен ВОВ нашли пограничники в Карелии.

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Комментарии

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Беня
2021-07-14 10:37:34
Псилоцин - это ж алколоид-психоделик. Как я сразу не допёр, откуда у кира кот :) оттуда же, откуда у индейцев духи леса :) Не могла же его "плетка" сама резко превратиться в кота, его кто-то подкармливает психоделикой :)
David.
2021-07-14 10:51:30
Беня, Какие психоделики? Банальная шизофрения с хроническим психозом! :)
Беня
2021-07-14 11:43:22
David., правильно, с виду. 2 грамма грибов в кастрюлю с супом - и родственник едет до божевильного дому. На квартире становится просторнее :)
Главное самому суп по глупости не распробовать :) :) :)
кир
2021-07-14 10:48:02
Беня, не так, ученый- аналитик. Не надо отвергать творческое воображение. Многим так удобнее - жить в плену своих предрассудков. Как хотите, дело ваше. Насильно мил не будешь. :)
Leopol'd
2021-07-14 11:21:11
кир, так вот почему кот пропал! Поставки препаратов сорваны!
кир
2021-07-14 11:33:23
Leо, сокурсник Иры, бездельник первобытный, как же без тебя?
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