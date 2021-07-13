Пограничники из Карелии задержали мужчину с партией галлюциногенных грибов

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия выявили жителя Мурманска, незаконно перевозившего через государственную границу страны растения, содержащие психотропные вещества.

В МАПП «Борисоглебск» у 32-летнего жителя Мурманска при пересечении российско-норвежской границы были обнаружены галлюциногенные грибы, содержащие психотропное вещество — псилоцин. Об этом информирует пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия.

Со слов задержанного, данные растения он использовал для личного употребления.

Сообщается, что 14 июля вступил в силу приговор Печенгского районного суда Мурманской области в отношении мужчины. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу РФ растений, содержащих психотропные вещества). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 2 года.

Судом было учтено признание вины лицом, совершившим преступление, раскаяние в указанном преступном деянии, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Ранее сообщалось, что снаряды и мины времен ВОВ нашли пограничники в Карелии.