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Пограничники в Карелии поймали шестерых иностранцев, пытавшихся сбежать в Финляндию

Новости. Общество
13:40, 20 Октября 2021
фото: © Алексей Павлишак / ТАСС

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Нарушителей госграницы из стран Карибского бассейна и Южной Азии обнаружили в Приладожье Карелии.

В октябре сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в пограничной зоне на территориях Сортавальского и Лахденпохского районов задержали шестерых иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 3 октября в районе поселка Хийтола обнаружили трех выходцев из стран Карибского бассейна. Они двигались в пограничной зоне в направлении границы. Спустя неделю в районе этого же поселка выявлены еще два нарушителя из стран Карибского бассейна, пытавшихся уйти в Финляндию. А 13 октября в районе Хийтолы в непосредственной близости от государственной границы был задержан выходец из Южной Азии.

Установлено, что документов на право пребывания в пограничной зоне иностранные граждане не имели. В ходе опроса конкретных целей прибытия в районе границы они сообщить не смогли.

Сортавальским городским судом и Лахденпохским районным судом иностранцы признаны виновными в нарушении правил въезда в пограничную зону и временного пребывания. Их наказали штрафом. Все иностранцы должны быть принудительно выдворены за пределы РФ.

До исполнения наказания иностранцы будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по Республике Карелия.

Ранее финские пограничники сообщили о переходе пятерых медведей с территории Карелии.

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