Похищенную валюту нашли полицейские на севере Карелии

Рецидивист в Костомукше не смог полностью скрыть следы преступления, сообщили в МВД Карелии.

В конце июня в полицию Костомукши обратился 41-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные завладели его кошельком, в котором хранились не только банковские карты, но и крупная сумма денег в иностранной валюте, в пересчёте на российские рубли — 29 тысяч.

Мужчина предположил, что, скорее всего, обронил бумажник в такси, на котором незадолго до этого приехал домой. Костомукшанин рассказал полицейским, что сразу же решил проверить эту версию и позвонил диспетчеру. С ним на связь вышел таксист и рассказал, что осмотрел салон автомобиля и не нашёл кошелёк. При этом таксист предложил приехать к месту жительства пассажира, чтобы тот убедился в этом лично. Костомукшанин согласился, но его попытки отыскать бумажник успехом не увенчались. Тогда он отправился за помощью в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению именно 41-летнего таксиста, ранее судимого.

Сначала мужчина пытался ввести сотрудников уголовного розыска в заблуждение, однако, в конце концов, дал признательные показания и рассказал, что после того, как ему позвонил диспетчер, действительно, обнаружил в салоне автомобиля кошелёк и спрятал его в багажник. Затем, обманув пассажира, он завладел наличными и избавился от бумажника, выбросив его в лесополосе, а деньги спрятал в своей квартире. При наличии неопровержимых доказательств, собранных полицейскими, подозреваемый добровольно выдал похищенные деньги.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.