Похитители металла осуждены на севере Карелии

Лоухский районный суд вынес приговоры двум местным жителям, обокравшим РЖД и местные тепловые сети, сообщает прокуратура Карелии.

В августе 2017 года 45-летний житель поселка Лоухи в поисках денег на спиртное похитил металлическое покрытие участка теплотрассы. С помощью лома он демонтировал 15 металлических листов, который сдал в пункт приема металлолома за 1 тысячу рублей. Злоумышленник причинил обслуживающей организации затраты, в десятки раз превышающие данную сумму.

Суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего о взыскании с осужденного 10 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного ущерба.

Тем же судом 50-летний житель поселка Пяозерский оштрафован ан 10 тысяч рублей. В сентябре 2017 года он на своем автомобиле приехал на территорию бывшего леспромхоза и с помощью бензинового рельсореза распилил и демонтировал с подъездных путей железнодорожного полотна пять отрезков рельсов общей массой 500 кг. Рельсы он частями вывозил в свой гараж для последующей сдачи в пункт приема металла.

При попытке вывезти последнюю часть рельсов вор был задержан работниками РЖД и сотрудниками полиции. Похищенное имущество было изъято и возвращено собственнику.