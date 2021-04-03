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Похитители ноутбука парализовали процесс строительства школы в Карелии

Новости. Происшествия
12:51, 04 Апреля 2021
фото: Дмитрий Петров / ВК
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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров потребовал немедленно вернуть украденный ноутбук, поскольку из-за похищения техники пришлось заморозить работы на объекте.

Дмитрий Петров рассказал в соцсети о приостановке работ по строительству местной школы из-за похищения ноутбука, с помощью котрого регулировалась работа части оборудования.

"В ночь с пятницы на субботу неизвестные (пока ещё неизвестные) проникли в помещение бетонно-растворного узла (БРУ) и украли ноутбук с программным обеспечением. Теперь оборудование не может работать. Бетонные работы приостановлены", - сообщил Петров.

Глава администрации Кемского района обратился к похитителям с требованием вернуть технику.

"Предлагаю бегом (именно бегом) вернуть незаметно этот ноут. Например, принести к зданию администрации. Там есть места, где камер нет. Либо иным быстрым и незаметным способом вернуть оборудование. В любом случае работы будут возобновлены в среду. Но даже три дня простоя - это перемещение сроков "вправо" и это ущерб 1200 школьникам и непоправимый репутационный урон для 11000 горожан. Ноутбук не на русском языке и операционную систему не поменять. Он для европейского рынка. Его никто никогда не купит. Даже на запчасти. Потому что риски слишком велики. Потому что первый же выход в интернет позволит вычислить пользователя с точностью до 1 метра. Поэтому верните: чем раньше, тем лучше. Зачтётся", - заявил Дмитрий Петров.

Он также сообщил, что расследованием "позорного инцидента" занимаются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, как глава администрации Кемского Дмитрий Петров был оштрафован за отказ убирать свалки.

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Комментарии

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кир
2021-04-04 13:02:44
Как важно иметь копию установленной в ноутбуке системы. А они и понятия не имеют.
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