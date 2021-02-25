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Похитители в Петрозаводске устроили пир, накупив сладостей и алкоголя на украденные деньги

Новости. Криминал
17:20, 26 Февраля 2021
фото: © dreamstime.com/Rostyslav84
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Гостеприимный петрозаводчанин остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 52-летнего мужчины. У него пропали 10 тысяч рублей, а также банковская карта, со счета которой было списано около 6 тысяч рублей. Обнаружил он это после того, как в его квартире побывали гости.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищениям причастны двое: 30-летняя приятельница заявителя и ее спутник, накануне гостившие у петрозаводчанина. Оба дали признательные показания.

Как выяснилось, сумка потерпевшего, в которой находились карта и наличные, хранилась в коридоре. Воспользовавшись удобным моментом, девушка вытащила оттуда деньги, а ее приятель похитил карту. Затем они покинули компанию, чтобы устроить себе праздник уже в другом месте. Все деньги были потрачены на сладости, алкоголь и закуску.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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