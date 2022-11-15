Похоронная атрибутика испугала вора, пробравшегося в павильон ритуальных услуг в Карелии

Молодой человек ограбил павильон ритуальных услуг в Кондопожском районе, сообщили в МВД Карелии.

Поздним ноябрьским вечером в полицию Кондопожского района поступила информация от бдительного горожанина, который предположил, что стал свидетелем преступления. На его глазах неизвестный, разбив стекло, проник в павильон ритуальных услуг.

Инвентаризация в торговой точке показала, что весь товар на месте, пропал лишь ящик для разменных денег.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 21-летний местный житель, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

Подозреваемый признался, что был пьян и искал деньги на спиртное. По пути увидел павильон, проник в него, но ничего, кроме атрибутики, которая его испугала, поначалу не нашел. Тогда он схватил ящик, предположив, что внутри деньги, и убежал. Там оказалось 800 рублей, которые молодой человек и потратил.

Теперь за содеянное ему придется ответить перед законом, возбуждено уголовное дело.