Поиски пропавшего в Петрозаводске ребенка закончены

Исчезнувший накануне мальчик нашелся.

Пропавший накануне в Петрозаводске 10-летний мальчик найден, его поиск прекращен. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найден. Жив», — написали в отряде, не уточняя подробностей поисков.

Ранее поисковики обратились с просьбой помочь найти молодого мужчины, пропавшего в Карелии во время новогодних праздников.