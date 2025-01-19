Поиски пропавшего в Петрозаводске ребенка закончены

Исчезнувший накануне мальчик нашелся.
Пропавший накануне в Петрозаводске 10-летний мальчик найден, его поиск прекращен. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Найден. Жив», — написали в отряде, не уточняя подробностей поисков.
Ранее поисковики обратились с просьбой помочь найти молодого мужчины, пропавшего в Карелии во время новогодних праздников.
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